Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, spor camiasıyla Kahramanmaraş'ta buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Kahramanmaraş'ta bir araya geldi.

Büyükkılıç, bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında başkanlara bilgi verdi.

- Talas'taki kütüphaneler yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süredir kapalı olan Talas Belediyesi kütüphaneleri yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem öncesi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin çalışma saatleri değiştirildi.

İki kütüphane pazartesi günleri 15.00-23.00 saatleri, haftanın diğer günlerinde ise 07.00-23-00 saatleri arasında araştırmacı ve öğrencilerin hizmetinde olacak.





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