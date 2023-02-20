İç Anadolu'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde ve Sivas'tan depremzedelere yardımlar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş Karacasu konteyner alanında, Kayseri'den gönderilen yardım malzemelerinin bulunduğu tırları karşıladı.

Malzemeler askerlerin desteğiyle boşaltılarak dağıtılmak üzere yetkili birimlere teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) de su temini sağlanması amacıyla 2 bin ve 3 bin litrelik su depolarının yer aldığı 21 su deposunu Kahramanmaraş'a gönderdi.

Talas Belediyesinin 5 araç ve 15 personeli de Kahramanmaraş ve Hatay'da günlük temizlik işlerini yerine getiriyor.

Talas Belediyesi Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi, Talas Halk Eğitim Merkezi ve Talas Resul Aydemir Halk Eğitim Merkezinde kursiyerler ve gönüllülerce üretilen günlük ortalama 250 uyku tulumu depremzedelere gönderiliyor.

Gıda yardımında da bulunan Talas Belediyesi, çölyak hastalarının ihtiyacını belirleyerek bölgeye 250 glütensiz gıda kolisi de gönderdi.

- Nevşehir

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığından (NEVESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, iş insanlarının bağışladığı yardım malzemelerinin dağıtımı Kahramanmaraş'ta sürüyor.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile bazı oda başkanları, kentten bölgeye giden yardım malzemelerinin dağıtımına destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınarbaşı, depremlerin ardından Nevşehir'de esnaf, sanayici ve vatandaşların duyarlılığını gösterdiğini, depremzedeler için seferber olunduğunu belirtti.

- Niğde

Niğde'de Valilik ve belediyenin koordinesinde başlatılan yardım kampanyaları kapsamında kentte yaklaşık 300 tır afet bölgesine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise belediyesi ekipleri, bölgeye salgın hastalık riskini önlemek için haşere ve fare ilacı ile dezenfektan gönderdi.

Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesi için de mama desteği sağlandı.

Öte yandan deprem bölgesinden kente gelen afetzedeler, AFAD kaydıyla Zabıta Müdürlüğünden çıkartacakları "Dost Kartları" ile özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

- Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen 40 portatif lavabo Hatay'a, 1 kamyon insani yardım malzemesi de AFAD aracılığıyla Diyarbakır'a gönderildi.

Öte yandan, deprem bölgesindeki illerden 423 öğrencinin nakli Kırşehir'deki okullara yapıldı.

- Sivas

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurs gören gönüllü kadın kursiyerler şehirde misafir edilen depremzedeler için kıyafet dikiyor.

Halk Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Depremin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldığını söyleyen Baş, "Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs gören kadın kursiyerlerimiz gönüllü olarak yardım kampanyamıza destek vermek amacıyla kaymakamlığımız tarafından tedarik edilen malzemelerle pijama, panço ve çocuk kıyafeti dikimine başladılar. Kursiyerlerimizin bu örnek davranışları bizleri duygulandırdı." dedi.

Baş, dikilen kıyafetlerin Sivas'ta misafir edilen depremzedelere dağıtılacağını belirtti.

Sivas Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası üyesi berberler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda konaklayan çok sayıda depremzedeye saç ve sakal bakımı yaptı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, duyarlı davranışlarından dolayı oda başkanı Ömer Şeker'e teşekkür etti.

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