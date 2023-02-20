Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bina yıkılıyor

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KAYSERİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören ve mühürlenen Kayseri'deki 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan ve altında optik, eczane, çiçekçi gibi dükkanların bulunduğu bina iş makinesiyle yıkılıyor.

Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önemi aldı. Çevredeki diğer binalar da tedbiren tahliye edildi.

Yıkım işleminin yarın devam edeceği öğrenildi.

Bina sakinleri 11 Şubat Cumartesi günü eşyalarını boşaltmıştı.





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