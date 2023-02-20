KAYÜ, hayırseverlerden toplanan sütle üretilen peyniri deprem bölgesine gönderdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), hayırseverlerden toplanılan sütle, peynir üreterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere gönderdi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan depremzedelere peynir üretimi için bağışlanan 2 ton sütü topladı.

Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde işlenen sütlerden 360 kilogram beyaz peynir üretilerek paketlendi.

Peynirler, Türk Kızılay Kayseri Şubesi aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, deprem felaketinin yaralarını millet olarak sarmaya çalıştıklarını belirtti.





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