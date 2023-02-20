Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de 121 binada ağır hasar oluştu

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kayseri'de, hasar tespit çalışması yapılan 2 bin 955 binadan 121'inin ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine 581 tır yardım malzemesi gönderildiği belirtildi.

Kente 37 bin 178 depremzedenin geldiği aktarılan açıklamada, bunların kamu misafirhaneleri, Kredi Yurtlar Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar, oteller, apartlar ve muhtelif yerlere yerleştirilerek, gerekli ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, kentteki hastanelere 6 bin 574 yaralı depremzedenin kabul edildiği 5 bin 729'unun taburcu edildiği ve 51 refakatsiz bebeğin de tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal hizmetler kapsamında 278 ağır engelli depremzede vatandaşın kente getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine, 12 kadın depremzedenin kadın konukevine, 13 refakatiz çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne, 13 yaşlı depremzedenin ise özel huzurevlerine yerleştirildiği ve 6 çocuğun daha sonra ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumları, üniversiteler ve derneklerin de katkılarıyla 3 bin 481 depremzedeye psikososyal destek sağlandığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce toplam 12 bin 550 başvurudan 2 bin 955 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 1662 hasarsız, 1151 az hasarlı, 21 orta hasarlı ve 121 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Kocasinan ilçesinde acil yıkım kararı alınan yapının ve Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulunun yıkımına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kentteki okullarla ilgili şu bilgiler verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasarlı raporu verilen yaşanan depremden önce 3, yaşanan deprem sonrası 11 olmak üzere toplamda 14 okulumuz tahliye edilerek öğrencilerimizin eğitim alacakları yeni okullar planlanmış eğitim-öğretimin aksamaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Deprem öncesinde, Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Mithatpaşa İlkokulu tahliye edilerek öğrencileri çevresindeki uygun okullara nakledilmiştir. Deprem sonrasında ise Kocasinan ilçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözükakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi ilçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas ilçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu ve Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu binaları tahliye edilerek, öğrencilerin eğitim alacakları okulların planlaması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılmıştır."



Öte yandan, 5 vatandaşın İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yaptığı ve 3'ünün çeşitli firmalarda işe yerleştirildiği aktarıldı.





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