Kayseri'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanhanı Mahallesi'nde devriye gezerken bir evden hırsızlık yapıldığını, çamaşır makinesi, fırın, halı ve televizyon gibi malzemelerin kamyonete konulduğunu fark etti.

Jandarma, olayla ilgili H.D.B. ve S.K'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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