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Yardım için gittiği Kahramanmaraş'ta enkazdaki genç kızın kurtulmasını sağladı

AA

Yardım için gittiği Kahramanmaraş'ta enkazdaki genç kızın kurtulmasını sağladı

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de elektrik teknikeri olarak çalışan Yusuf Çetinkaya, yardım için gittiği Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Feyza Nur Erkan'ın, enkazdaki yerini tespit edip ekiplere haber vererek, 56 saat sonra canlı çıkarılmasını sağladı.

Kayseri'de bir firmada çalışan elektrik teknikeri 33 yaşındaki Çetinkaya, yarıyıl tatilinde gittiği İstanbul'da öğrendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım malzemesi götürmeye karar verdi.

Çetinkaya, gönüllü 6 arkadaşıyla hayırseverlerden topladıkları gıda, kıyafet ve ısıtıcı gibi yardım malzemelerini 2 araca doldurup depremden sonraki gün bölgeye gitmek için yola çıktı.

Kahramanmaraş'a giden Çetinkaya, bölgede yürürken bir kadının yıkılan binada yakınlarının olduğunu söylemesi üzerine enkaza girerek bir kişinin hayata tutunmasına vesile oldu.

- Arkadaşlarının uyarısına rağmen enkaza girmiş

Çetinkaya, AA muhabirine, sadece insanlara yardım etmek istediklerini ve başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Depremin ardından 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'a ulaştıklarını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine girdiğimizde etrafımızda yıkılmış binalar vardı. Hangi binaya baksak hepsi enkaz halindeydi. Ben daha önce hayatımda böyle yıkım görmedim. Sağıma bakıyorum enkaz, soluma bakıyorum enkaz. Merkeze vardığımızda erzak dolu araçlarımızı bir yere park ettik. Gönüllü arkadaşlarla yürümeye başladık. Giriş kapısının üstüne doğru yan yatmış 7 katlı bir binanın önünde durduk. İnsanlar ağlıyordu. Bu sırada bir cenaze çıkarıyorlardı, biz de oradakilere yardım ettik ve tekrar binaya geldik. Bir ablamız 'içeride ablam ve eniştem var' dedi. Binaya çıkmaya cesaret ettim."

Binanın yan yattığını ve yıkılan binanın içinde ilerlemenin çok zor olduğunu vurgulayan Çetinkaya, tehlikeli olduğu için geri dönmesi yönünde arkadaşlarının sürekli uyardığını ancak devam ettiğini dile getirdi.

- "Hem çok heyecanlanmıştım hem de çok duygulanmıştım"

Küçük bir delikten seslendiğinde inleme sesi duyduğunu anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Arkamdaki arkadaşlara 'canlı var' diye bağırdım. Hem çok heyecanlanmıştım hem de çok duygulanmıştım. Adını sorduğumda 'Feyza' olduğunu öğrendim. Arkadaşlar, bölgede başka yerde arama yapan Fransız arama kurtarma ekibini ve jandarmayı çağırdı. Birlikte enkazı kaldırmaya başladık. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda üzerindeki 1,5 metrelik enkazı kaldırdık. Bir cana vesile olduğum için çok duygulanmıştım. Allah bana irade ve cesaret verdi, oraya çıktım. Kızımızı oradan alıp sedyeye koyduk. Bulunduğumuz yerden tekrar canlıyı çıkarmak çok zordu. O yüzden gönüllü bir ağabey vinç yardımı istedi. Binanın tam üst yüzünden sedyeyi vince bağladık. Ondan sonra kızımızı alıp hastaneye gönderdik. Çarşamba günü 56'ncı saatte kızımızı çıkardık."

Çetinkaya, 17 yaşında Feyza Nur Erkan'ı enkazdan canlı çıkarmanın oradaki herkesi duygulandırdığını belirterek, "Fransız ekipte Adrian vardı. Feyza'yı çıkardıktan sonra birbirimize sarıldık, duygulandık." dedi.


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