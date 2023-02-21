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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili hayırsever kadın evini 11 kişilik depremzede aileye açtı

AA

Kayserili hayırsever kadın evini 11 kişilik depremzede aileye açtı

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayserili kadın, 6 ay önce kaybettiği oğlu ile yaşadığı evini Kahramanmaraş'taki depremde evleri hasar gören 11 kişilik aileye açtı.

Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bir yıl önce eşini, yaklaşık 6 ay önce de oğlunu kaybedince tek başına kalan 70 yaşındaki 4 çocuk annesi Zümrüt Kara, iki katlı evinin üst katından alt katına taşındı.

Depremzedelere yardımcı olmak isteyen Kara, Elbistan ilçesinden Kayseri'ye gelen 60 yaşındaki Döndü Karaca ile 3 oğlu, 2 gelini ve 5 torunundan oluşan 11 kişilik aileyi evinde misafir ediyor.

Eşyalı evini depremzedelere açmanın buruk mutluluğunu yaşayan Kara, misafirlerini istedikleri sürece evinde ağırlamak istiyor.

Kara, AA muhabirine, aileyi daha önce tanımadığını, bir yakınının yönlendirmesiyle tanıştığını ve evinin üst katını kendilerine tahsis ettiğini söyledi.

Depremzedelere çok üzüldüğünü belirten Kara, "Deprem oldu. 'Bir aile ev arıyor.' dediler. Ben de hayır için buraya gelsinler dedim. Depremde yazık herkes dışarıda. Burada olsa ne olacak, biz de ortada kalacaktık. Kapımızı açtık, mutluyum." diye konuştu.

- "Bize evini açtı, 'istediğiniz kadar kalabilirsiniz' diyor"

Depremzede 4 çocuk annesi Hatice Karaca (37), Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın alt katında sarsıntıya yakalandıklarını anlattı.

Kasasına branda çektikleri, battaniyelerle kapattıkları kamyonetlerinin içine küçük bir soba kurduklarını dile getiren Karaca, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin ailesiyle 11 kişi orada yaşamaya başladıklarını kaydetti.

Mahalleye gelen çadırlara soğuk olacağını düşündükleri için girmediklerini belirten Karaca, bir yakınının yerleştiği Manisa'ya gitmek üzere kamyonetle yola çıktıklarını, güzergah üzerindeki Kayseri'de Kredi Yurtlar Kurumunda ve misafirhanede kaldıklarını aktardı.

Bir hayırseverden Zümrüt Kara'nın evini depremzedelere açtığını öğrenince buraya geldiklerini anlatan Karaca, "Teyze bizi çok güzel karşıladı. Bizden daha çok seviniyor. 'Benim de arkadaşa ihtiyacım vardı, yalnız kalıyordum, yoldaşa ihtiyacım vardı.' diyor. Kendisi bizi çok sevdi, biz de kendisini çok sevdik. Allah razı olsun. Rabb'im bir daha kimseye göstermesin böyle bir şeyi. Teyzemizden de Allah razı olsun. Bize evini açtı, 'İstediğiniz kadar kalabilirsiniz.' diyor." dedi.

Kayınbiraderi Ünal Karaca'nın yaklaşık 1,5 yıldır belden aşağısının tutmadığını, robotik ayak ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaca, hayırseverlerden yardım istedi.

Depremzede anne Döndü Karaca (60) ise hırkasını getirerek kendisine zorla giydiren Zümrüt Kara'yı, bu dar günlerinde kendilerine sahip çıktığını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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