Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin konteyner kenti ziyaretlerini değerlendirdi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kahramanmaraş'ta AFAD ile kurdukları konteyner kentteki ziyaretlerini değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan ilk konteyner kentte karşıladı.

Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalardan dolayı Büyükkılıç'a ve Kayserililere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için var güçleri ile bölgede çalıştıklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile birlikte konteyner kentte incelemelerde bulundu." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.