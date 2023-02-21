Sarıoğlan'da gönüllü kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gönüllü kadınlar, depremzeler için uyku tulumu dikiyor.



Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezinin (KAYMEK) sosyal yaşam merkezinde uyku tulumu dikimine başladı.



Dikilen uyku tulumları, deprem bölgelerindeki depremzedelere gönderilecek.

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