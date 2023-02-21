Kayseri'de 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev hasar gördü.

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evde soba tutuşturulurken benzin kullanılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın evde hasara yol açtı.

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