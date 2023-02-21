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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de jandarma çeşitli aktivitelerle depremden etkilenen çocuklara moral verdi

AA

Kayseri'de jandarma çeşitli aktivitelerle depremden etkilenen çocuklara moral verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 152 çocuğun moralini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube, Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele müdürlükleri ile Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle geldikleri Kayseri'de misafir edilen 152 çocuğu yalnız bırakmadı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan çocukları ziyaret eden jandarma personeli, aralarında trafik eğitiminin de yer aldığı çeşitli aktiviteler düzenledi.

Çocuklara trafik boyama kitabı ile çeşitli hediyeler veren ekipler, morallerini yükselterek depremin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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