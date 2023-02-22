Kayseri'deki belediyelerden deprem bölgesine araç ve personel desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Hacılar, Develi ve İncesu belediyelerinin de desteği ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Göksun ilçesine 30 araç ve 50 personel gönderildi.

Hürriyet Mahallesi Asri Mezarlık otoparkına belediye ekiplerince getirilen kamyon, iş makinesi, çöp arabası, konteyner ve tır gibi 30 araç, deprem bölgesinde kullanılması için hazırlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de deprem bölgesine Kayseri'den yardımın gönderildiğini söyledi.

Büyükkılıç, Hacılar, Develi ve İncesu belediyelerine ait 30 araç ve 50 personelin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderileceğini aktardı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görev yaptığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri denilince akla fedakarlık ve kazandıklarını helalinden harcama duygusu gelir. Bu anlayış içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşin başından beri adeta Kayseri seferber olmuş durumda. Yüzlerce değil, bine yakın tır Kayseri'den değişik amaçlarla gidip deprem bölgesine yardım malzemesi götürdü. Sırf Kayseri Büyükşehir'in 300'e yakın aracı sadece Kahramanmaraş'ta değil, diğer illerimiz için de seferber oldu. İlçelerimizin destekleri aynı şekilde devam ediyor. Melikgazi, Kocasinan, Talas başta olmak üzere 16 ilçemiz ekip ve ekipmanlarıyla orada."

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş'ta konteyner kent kurduklarını da hatırlattı.

Kayseri halkına teşekkür eden Büyükkılıç, 40 binin üzerinde depremzedenin kentte misafir edildiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in de katıldığı programda araçlar ve personel Göksun'a hareket etti.





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