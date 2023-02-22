Depremlerde yıkılan binaların röntgeni ERÜ'nün Deprem Araştırma Laboratuvarı'nda çekiliyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki karot numuneleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Melikgazi Belediyesi Deprem Araştırma Laboratuvarı'nda inceleniyor.

Laboratuvarda 15 ton kapasiteli kreyn vinçler, yükleme duvarı, yükleme krikoları, veri toplama cihazları, yük hücreleri gibi ekipmanlarla kiriş, kolon, perde, duvar, döşeme deneyleri yapılıyor.

Merkezde betonarme binaların inşasında kullanılan beton malzemesinin tasarımından performansına beton basınç mukavemeti, taze beton, tahribatsız beton, ısıl geçirgenlik, çelik çekme gibi deneyler gerçekleştiriliyor.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AA muhabirine, deprem araştırma laboratuvarının 2014 yılından beri hizmet verdiğini söyledi.

O dönemin Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle kurulan laboratuvar hakkında bilgi veren Altun, özellikle TÜBİTAK ve bilimsel araştırma projesi olarak da devam eden projelerinin olduğunu belirtti.

Altun, laboratuvardaki yükleme duvarıyla gerçek ölçeklerde 4 kata kadar binaların çok rahat deneylerinin yapılabildiğini ifade etti.

Deprem simülasyonunun da yapıldığı laboratuvarda binaların dayanıklılığının gerçek ölçekte mukayese edildiğini anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Depreme karşı yapılarımızın güçlendirilmesi ya da depreme karşı davranışın daha iyi anlaşılması için sadece Türkiye'de değil, uluslararası boyutta çalışmalarla laboratuvarımız hizmetini devam ettirmekte. Laboratuvarımızın Türkiye'deki sayılı deprem laboratuvarlarının başında geldiğini ifade edebilirim. 1800 metrekarelik alanda çalışma yapılıyor. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan başsavcılarımızla sürekli irtibat halindeyim. Onların, yıkılan binaların incelenmesi yönünde talepleri var. Özellikle beton dayanımının ortaya konulması için alınan karot numunelerden bahsediyorlar.

O karot numunelerini bizler burada kırabileceğimizi söyledik ve şu anda transfer halinde. Kahramanmaraş'tan yaklaşık 400 numune geldi. Bunları kırmak suretiyle dayanımları nedir, olması gereken değere göre ne kadar geride kalmıştır gibi raporlamaları yine onların da kontrollüğünde ve takibinde bu hizmeti veriyoruz."

Altun ayrıca, merkezde görevli araştırmacıların deprem bölgesinde araştırmalarını sürdürdüğünü ve orada farklı çalışmalar yaptığını söyledi.

Laboratuvarda 36 akademisyenin lisans üstü çalışmasının tamamlandığını anlatan Altun, merkezin önemli bilim insanlarının yetiştirilmesine de katkı sunduğunu sözlerine ekledi.





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