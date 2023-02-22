Kayseri'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri çadır dikmek için seferber oldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda öğretmenler ve öğrenciler tarafından depremzedelere gönderilmek üzere çadır üretiliyor.

Çadır üretimi için bir yandan halk eğitim merkezlerinin usta öğreticileri ve öğretmenleri dikiş makinesinin başına geçerken, öğrenciler de kumaşların ve çadırların taşınmasına yardım ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, lisenin spor salonunda çadır üreten öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

Karaköse, burada yaptığı açıklamada, meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinin öğretmenleri, usta öğreticileri ile öğrencilerin gönüllü çadır ürettiğini dile getirdi.

Deprem bölgesindeki en acil ihtiyaçlardan birinin çadır olduğunu belirten Karaköse, "Bakanlığımız bizden bu yönde üretim yapmamızı istedi ve bize destek verdi. Tüm imkanları seferber ettik. Gece gündüz vardiya oluşturuldu. Bir gün içinde spor salonundaki üretim alanı oluşturuldu. Bir nevi fabrika gibi çalışıyoruz. Bir günde yaklaşık 50 çadır üretiliyor ve günlük bölgeye gönderiliyor." diye konuştu.

Karaköse, müdürlük olarak soba ve uyku tulumu üretimine de devam ettiklerini, deprem bölgelerinden 4 bin öğrencinin kente nakledildiğini, kitap, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

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