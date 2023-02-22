Eski kız arkadaşının kazada ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski kız arkadaşının otomobilini trafikte aracıyla sıkıştırıp sebebiyet verdiği kazada ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.S. (18), maktul Ş.K'nin müşteki annesi, babası ve kardeşleri, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın asli, maktulün de tali kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporunu dosyaya ekledi.

İki tanığın dinlendiği duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kadına karşı olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık E.S, bilirkişi raporunu kabul etmediğini ve aracını maktulün bulunduğu otomobilin önüne sürmediğini savundu.

Şeridinde gittiğini öne süren sanık, "Maktul Ş.K'nin bana çarpmasının etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettim. Onun tırnağına dahi zarar vermedim. Bunu ailesi de biliyor. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Maktul Ş.K'nin müşteki babası S.K. ise kızının sanığı sevdiğini anlatarak, "Kızımın tek suçu onu sevmekti. Olay günü kızımı takip ediyordu. Kazaya sebebiyet veriyor. Kasten bu suçu işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Diğer müştekiler ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulunarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.S'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

E.S. yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Ş.K'nin kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet, 13 Eylül 2022'de, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpışmıştı.



Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.K, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

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