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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 12 katlı binanın yıkım çalışması sürüyor.

Büyükkılıç, 7269 Sayılı Kanun kapsamında acil yıkılması gereken yapı olarak belirlenen ve yıkım işlemi Kayseri Valiliğince devam ettirilen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da eşlik etti.

Öte yandan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'taki çalışmalara destek verecek 6 araçlık teknik destek ekibini de Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden uğurladı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD'ın talepleri doğrultusunda teknik destek sağlayacak ekibe kolaylık diledi.

- Büyükkılıç esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı ve İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Büyükkılıç'a ziyaretinde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal da eşlik etti.

- Kocasinan Belediyesinde deprem değerlendirme toplantısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın katılımıyla deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'ndaki toplantının ardından katılımcılara "Çözüm Merkezi" hakkında bilgi aktaran Çolakbayrakdar, deprem bölgesinden kente gelen depremzedelerin taleplerine cevap verebilmek için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Yurtlarda kalan vatandaşların yanı sıra ilçe sınırları içerisinde AFAD'a kayıtlı olan 1108 kişinin de evini ziyaret ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlara acil ihtiyaçları olan gıda, giysi ve yakıt desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise deprem bölgesinden Kayseri'ye yaklaşık 40 bin vatandaşın geldiğini aktardı.

- Melikgazi Belediyesi Kahramanmaraş'a kurulacak çadır kente destek olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kardeş belediye Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik Çin heyetinin kuracağı çadır kent için bölgede ön çalışma yaptıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, çadır kentin kurulumunun 1 haftada tamamlanacağını belirtti.

- Talas ve Onikişubat belediyeleri "kardeş belediye" oldu

Talas Belediyesi, deprem felaketinin ardından bölgede etkin ve verimli çalışma yürütebilmek amacıyla Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden Onikişubat ile "kardeş belediye" oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

- Büyükşehir kütüphanelerinde mesai düzenlemesi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri değiştirildi.

Buna göre, Argıncık, Ziya Gökalp, Gevher Nesibe, Sezai Karakoç kütüphaneleri 09.00-18.00, Merkez, Şehir, Beyazşehir, Talas Mevlana, Erkilet kütüphaneleri de 09.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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