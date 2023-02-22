Kayseri'de depremde hasar gören okulun bir bloğu yıkılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir okulun ağır hasar gören bloğunun yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deprem sonrasında yapılan incelemede "ağır hasarlı" raporu verilen Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki Avukat Ahmet Ulucan İlk ve Ortaokulunun bir bloğu iş makineleriyle yıkılıyor.

Yıkılan binadan daha sonra yapıldığı öğrenilen diğer blokta ise eğitime devam edileceği, ortaokul öğrencilerinin farklı okullara nakledileceği öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından depremden önce 3, deprem sonrası 11 olmak üzere 14 okul tahliye edilmiş, öğrencilerin eğitim alacakları yeni okullar planlanmıştı.

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