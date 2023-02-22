Deprem bölgesinde görev yapan Kayseri itfaiyesi kente geldi

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KAYSERI (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekibin tamamı kente döndü.

İtfaiye ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından belediye önünde karşılandı.

Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ve personel ile tokalaştı.

Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren Kayseri itfaiyesinin bölgede büyük fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

İtfaiye ekibinin bölgede vefakarca ve yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ımıza ilk ulaşan ekip olarak gönüllerde yer ettiniz. Allah razı olsun. Görevlerinizi adeta kusursuz yaptınız. 37 kardeşimizi canlı olarak kurtardınız. Kış şartlarında, olumsuz koşullarda fedakarlığın zirvesinde hizmet verdiniz. Verilen görev doğrultusunda İskenderun'a giderek yangını söndürmek için fedakarca gayret gösterdiniz. Bakanlarımızdan, oradaki yetkililerden hep övgüler aldınız, takdir topladınız. Kayseri halkı adına sizlere minnet duyuyoruz."

Kayseri itfaiyesi deprem bölgesinde, 71 personel ve 13 araçla hizmet verdi. İtfaiye ekibinin bir bölümü, önceki günlerde kente dönmüştü.



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