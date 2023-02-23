Engelliler kooperatifinin üyeleri depremzedeler için polar ceket dikiyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de kısa süre önce kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi üyeleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere polar kumaştan ceket dikmek için seferber oldu.

Kentteki eski askeri hastane binasında kendilerine ayrılan bölümde üretim yapan yaklaşık 15 engelli, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen eğitmenden dikiş kursu aldı.

Üyeler ilk etapta 500'den fazla polar şapka ve atkı dikip Kahramanmaraş'a gönderdi, şimdi ise polar ceket dikmeye başladı.

Kooperatif Başkanı Kadircan Gökalp, AA muhabirine, kooperatifin Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde engellilerin sosyal hayata katılmaları ve maddi kazanç sağlamaları amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kooperatifte peluştan meslek bebekleri üretmeyi planladıklarını anlatan Gökalp, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler yaşanınca depremzede vatandaşlar için atkı ve bere üretimine başladıklarını belirtti.

Gökalp, Kahramanmaraş'ta koordinasyon valisi olarak görev yapan Vali Çiçek'i ziyaret ederek depremzedelere 500'den fazla ürünü birkaç gün önce ulaştırdıklarını aktardı.

Gönüllülük esasına göre çalıştıklarını belirten Gökalp, şöyle devam etti:

"Sayın Valimiz polar ceketin ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz de hemen kollarımızı sıvadık ve polar ceket imalatına geçtik. Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Kumaşı sponsorlarımız sayesinde temin ettik. Bu çalışmanın Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Alan el değil engelliler olarak veren el olmak istiyoruz. Her zaman yardımcı olmak istiyoruz, yardım ettikçe huzurlu ve mutlu oluyoruz."

- "Çorbada tuzumuz bulunsun istedik"

Kooperatif üyesi Sultan Kaan Atuk ise bez bebek üretmek için dikiş dikmeyi öğrendiğini belirterek, "Bu acı olay olunca depremzedeler için ne yapalım dedik. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Atkı, bere diktik, şimdi de polar ceket dikiyoruz. Bu soğuk günlerde en azından ısınsınlar." dedi.

Durmuş Aydın da mevsimsel şartlardan dolayı depremzedeler için bu tür ürünler ürettiklerini, kendisinin de dikilen ürünlerin kontrolünü yaptığını dile getirdi.

Hatice Erdal ise depremzedelerin ısınmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Münevver Şahban da üyelerin, çok kısa sürede dikişi öğrendiğini, ürünleri en güzel şekilde ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

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