Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG sanığına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Suriye'de terör örgütü PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Kayseri'de yargılanan yabancı uyruklu sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık S.H, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Suriye uyruklu sanık S.H, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, daha önceki ifadesinde terör örgütü bünyesinde patlayıcı düzeneği eğitimi aldığı yönündeki beyanının doğru olmadığını, tercümandan kaynaklı yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

2018 yılında Rasulayn'e bağlı köylerine gelen terör örgütünün 18 yaşından büyük erkekleri asker olarak yanlarına aldığını, kendisinin de bir süre kaçtıktan sonra yakalandığını ifade eden sanık, terör örgütünün kendisine silah vermek istediğini ancak bunu her seferinde reddettiği için öldürülmekle tehdit edildiğini, darbedildiğini ve bir ay cezaevinde tutulduğunu iddia etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra zorla nöbet tutturma taleplerini kaçmak için kabul ettiğini, bir kez nöbet tuttuğunu ve daha sonra kaçarak bir yıl saklandığını öne süren S.H, Türkiye'nin bölgeyi terör örgütünden temizlemesinin ardından evine döndüğünü, ülkesinde iş imkanı olmadığı için Türkiye'ye çalışmaya geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye üye olmaktan cezalandırılmasını, etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlandırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık S.H'nin tahliyesine hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.