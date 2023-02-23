Kayseri'den kısa kısa

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Hacılar, Develi ve İncesu belediyeleri 30 iş makinesi ve 50 personelle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Göksun'a giden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Ericek Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan başkanlar, bölgede koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de ziyaret etti.

- Büyükşehir Belediyesi hijyene önem veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi temizlik birimi personeli, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkımdan dolayı oluşan atık ve çöplerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkım yaşanan Kahramanmaraş ve Osmaniye gibi illerde çevrenin temizliği ile de ilgilenerek bölgeyi atıklardan arındırıyor.

Kahramanmaraş Elbistan'da 13, merkezde 43 temizlik personeli çevre temizliğini sürdürüyor, Osmaniye'de de iki süpürge aracıyla hizmet veriliyor.

- Depremzede aileye ziyaret

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş'taki depremler sonrası ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

İlçeye yerleşen ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Öztürk, ilçede açılan sosyal marketten depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladığını, depremin ertesi günü 15 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını aktardı.

- Büyükkılıç'tan muhtarlara "depremzeleri AFAD'a yönlendirin" çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan mahalle muhtarlarına, mahallelerine yerleşen depremzedeleri AFAD'a yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Büyükkılıç, depremzedelere sunulan imkanlardan faydalanabilmeleri için AFAD'a kayıtlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, "Bu vatandaşlarımıza iyilik edeceğiz derken, daha sonra ihmal etmemizden dolayı belki onların haklarının yok olmasına sebep olur. Mahallenizdeki kardeşlerimizin AFAD üzerinden kayıtlarını sağlayın." ifadelerini kullandı.

- Rektör Altun'dan deprem bölgesine ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş'a giderek, Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir araya gelen Rektör Altun, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Altun, Yükseköğretim Kurulu tarafından ERÜ ile eşleştirilen İstiklal Üniversitesini de ziyaret etti.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile bir süre görüşen Rektör Altun, ERÜ'nün tüm imkanları ile yanlarında olacağını kaydetti.

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