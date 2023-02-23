Talas Belediyesi çiftçilere destek verecek

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi Meclis Toplantısı'nda tarım ve hayvancılığa destek verilmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kırsaldaki 187 bin 500 liralık toprak analiziyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 350 bin liralık aşılama ve küpeleme ücretinin belediye tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gıda sektörünün önemine dikkati çekerek, "Bilhassa pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi ortaya çıkınca biz de çiftçilerimize eğitimden tarımsal desteğe yardımda bulunmaya başladık. Hangi toprakta hangi ürün yetişir diye hareket ederek toprağı ürüne değil, ürünü toprağa uygun esaslı bir tarım çalışması yapıyoruz. Toprak analizinin önemine istinaden 10 dekar ve üzerinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 1500 çiftçimize 187 bin 500 lira destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, geçen yıl başlatılan aşılama uygulamasıyla bu yıl 12 bin küçükbaş, 12 bin 800 büyükbaş için 350 bin lira aşılama ücretini de karşılayacaklarını kaydetti.

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