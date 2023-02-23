Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki ERÜ ekibini ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hasar tespit çalışması yapan Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerini ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, hasar tespit çalışmaları hakkında öğretim üyelerinden bilgi aldı.



Altun, bölgede görev yapan ekibe kolaylık diledi.

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