Büyükkılıç Kahramanmaraş'taki konteyner kenti ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleriyle Kahramanmaraş’ta belediyelerince kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 117 depremzede ailenin kaldığı konteyner kentteki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Büyükkılıç, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden temin ettikleri elmaları da depremzedelere dağıttı.

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