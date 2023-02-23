Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde kaçak elektronik sigara, doldurulmuş makaron ve nargile tütünü satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 30 kilogram kaçak nargile tütünü, 55 kaçak elektronik sigara, 156 elektronik sigara likidi ve 23 bin 150 dolu makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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