AGÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Mutlugün'e Araştırma Teşvik Ödülü

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Evren Mutlugün, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2022 Yılı Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, bilim insanları ve uygulamacıların, bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl verilen Araştırma Teşvik Ödülü sahipleri belli oldu.

Prof. Dr. Evren Mutlugün, nanoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görülen bilim insanları arasında yer aldı.

Prof. Dr. Mutlugün'e ödülü, düzenlenecek törenle verilecek.

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