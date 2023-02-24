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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de bir lisede depremzedeler için 260 yatak üretildi

AA

Kayseri'de bir lisede depremzedeler için 260 yatak üretildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen 260 yatak Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'deki lisede depremzedeler için başlatılan yatak üretimi sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen lisenin müdürü Osman Yücel, okuldan deprem bölgesine sürekli yatak imal edip göndermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yücel, "260'a yakın yatağımızı tıra yükleyip, öğrenci ve öğretmenlerimizle Malatya'ya doğru yola çıkaracağız. Oradaki depremzedelere elimizden geldiği kadar bizler de okulumuzdan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu elim olaydan inşallah en kısa sürede sıyrılıp güzel günlere kavuşur." diye konuştu.

Üretimi tamamlanan 260 yatak, Malatya'ya gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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