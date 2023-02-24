Kayseri'de bir kişi dairesini depremzedeler için bağışladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir vatandaş kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kendisine verilen dairelerden birini, depremzedelere konteyner kent kurulması için Melikgazi Belediyesine bağışladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için toplumun her kesiminin seferber olduğunu belirtti.

Belediyelerinin uyguladığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında birkaç apartman dairesi olan Duran Altın'ın, bir evini depremzedelere konteyner kent kurulması amacıyla belediyeye bağışladığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 900 bin liraya yakın bir hayır bağışlayacak inşallah. Biz de belediye olarak destekleyeceğiz. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçemizde merkezde yaklaşık 40-50 konteynerlik güzel bir konteyner kent kuracağız. Zaten şu anda Çinli bir heyet ile 150 çadırlık çadır kent kuruyorduk. Hemen onun yanı başına da inşallah bu konteyner kenti kuracağız. Yatalak hastası olan var, çocuğu olanlar var, soğukta kış günü dışarıdalar. Onlar için çok iyi olacak bu konteynerler. Duran Bey de buna katkı vererek güzel bir yaşam alanına imkan sağlayacak. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Hayırsever Duran Altın da depremzede vatandaşlara katkı sunabildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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