Kayseri'den kısa kısa

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a geçmiş olsun dileyen Büyükkılıç, enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi.

Büyükkılıç, devlet ve milletin el ele yaraları sardığını belirterek, "Tüm gücümüzle sahadayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek, Adıyaman'daki son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki konteyner çarşının altyapı çalışmalarında da sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleriyle Kahramanmaraş'taki konteyner kenti de ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

- Kocasinan Belediyesi depremzede çocuklara sinema izletti

Kocasinan Belediyesi depremzede çocuklara, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sinema keyfi yaşattı.

Kayseri’ye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Evlatlarımızın yüzünün gülmesi, mutlu olmaları ve kendilerini huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

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