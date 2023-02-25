Sosyal medyada bir araya gelen gönüllüler depremzedelerin yaralarını sarıyor

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KAYSERİ (AA) - Depremzedelere yardım etmek için işlerini bırakıp gönüllü olarak sosyal medyada bir araya gelen gönüllüler, kıyafet, eşya ve gıda gibi ürünleri ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırmak amacıyla çalışıyor.

Deprem bölgesinden gelen yaklaşık 40 bin kişinin ağırlandığı Kayseri'de afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal medyada grup kuran gönüllüler, birçok depremzedeye yardım eli uzatıyor.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir hayırsever, toplanan malzemelerin dopalanması için boş dükkanını ücretsiz tahsis etti.

Yardımseverler, Kızılay gönüllüleriyle kıyafet, gıda, zücaciye, kadın özel ürünleri, bebek ürünleri, ayakkabı, mont, halı, soba ve ev eşyalarını kayıt altına alarak depremzedelere dağıtıyor.

Evlerin kirasını ödeyen gönüllülerin de bulunduğu grup, her gün yüzlerce kişi için getirilen yeni ya da kullanılmış eşyayı ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Grup adına konuşan Ferda Özkayhan, AA muhabirine, grubun kurulduğu günden bu yana yaklaşık 610 yardımsevere ulaştıklarını söyledi.

Yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Özkayhan, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar 580 aileye küçük ya da büyük eşya olarak yardımlarımızı ilettik. Halihazırda hayırseverler giyim, kadın özel ihtiyaçları, züccaciye gibi malzemelerini depomuza getiriyorlar. Biz buradan ailelerimize teslim ediyoruz. Eğer büyük eşya yardımı varsa, ev tuttularsa bunları da nakliye aracıyla evlerine teslim ediyoruz. Ayakkabı, gıda, soba, odun, kömür, bebek bezi, kadın özel ihtiyaçları, temizlik malzemelerini ayrı ayrı tasnif ettik. Gelen ailelerimize ihtiyaçlarına göre bu ürünlerden veriyoruz."

- Ev kiralayan hayırseverler de var

Eşya bağışı kabul ettiklerini anlatan Özkayhan, ev kiralayan hayırseverlerin kira ücretini de ödediklerini dile getirdi.

Sahada 35 gönüllünün görev yaptığını ifade eden Özkayhan, dinlenmek amacıyla dönüşümlü çalıştıklarını belirtti.

Özkayhan, gönüllülerin arasında iş insanları, öğretmen, esnaf, kuaför gibi farklı mesleklerden kişilerin olduğunu, kendisinin cam balkon işiyle uğraştığını, işini eşine devrettiğini ifade etti.

Depremzedelerin ihtiyaçları bitene kadar sahada çalışacaklarını vurgulayan Özkayhan, gönüllülerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Yardımsever Arda Furkan Gözütop da arkadaşlarının vasıtasıyla öğrendikleri toplanma alanına bebek kıyafetleri, hasta ve çocuk bezi, mama gibi malzemeleri getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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