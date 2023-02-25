Erciyes'te 3. Diplomatik Kayak Yarışı düzenlendi

Beni Ahmer Devleti kuruluşu, yıkılışı ve tarihi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'nde Çekya, İsviçre ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri çalışanları ile ailelerinin katıldığı 3. Diplomatik Kayak Yarışı'nda katılımcılardan alınan ücret, depremzedeler için AKUT'a bağışlanacak.

Develi Kapı'daki pistte, Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde Çekya'nın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen etkinlikte, diplomat ve yakınlarından oluşan 75 kayakçı, kayak ve snowboard alanlarında yarıştı. Ankara ve Kayseri'deki kayak okullarından öğrenciler de etkinliğe katıldı.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, gazetecilere, 3'üncüsü düzenlenen yarışmayı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bir nebze de olsa destek sağlamak amacıyla yaptıklarını söyledi.

Vacek, Çekya'nın yanı sıra İsviçre ve Fransa büyükelçiliklerinde çalışanların yarışmaya katıldığını belirterek, "Yaklaşık 50 bin lira gelir bekliyoruz. Bunu bir sivil toplum kuruluşu olan AKUT'a bağışlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı etkinliği destekliyor. Bize destek olan Türk sponsorlarımız var. Depremzedeler için elimizden şu an gelen bu, daha fazlası için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.