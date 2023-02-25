Kayseri'de 8,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir araçta 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlı A.S'nin doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu batı illerine sevk edeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin bulunduğu aracı teknik takip sonucu kentten geçişi esnasında durduran ve narkotik köpeği eşliğinde arama yapan ekipler, 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan A.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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