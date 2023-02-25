Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu M.H. ve M.A'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespiti üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler 600 gram eroin, 50 gram sentetik uyuşturucu ve 112 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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