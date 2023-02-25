Kayseri'de bir kişi silahlı kavgada yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı kavgada bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Kömürcüler Sitesi Aslanağzı Sokak'ta M.E. ile Z.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E, yanındaki tabancayla Z.K'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan Z.K, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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