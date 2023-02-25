Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a geçmiş olsun diledi.

Malatya'da saha ve kriz koordinasyon merkezinde incelemede bulunan Büyükkılıç, deprem bölgesine destek vermek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi konteyner çarşı kurulumu için çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulacak konteyner çarşının altyapı çalışmalarında 550 metre içme suyu şebeke hattı, 500 metre de atık su bağlantı hattı döşedi.

Makine İkmal Onarım Daire Başkanlığı da 2 kazıcı yükleyici kepçe ile parke yapımı için 14 kişilik ekibi bölgeye gönderdi.

Çalışmaları inceleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, çarşıda 100 dükkanın hizmet vereceğini kaydetti.

- Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, kardeş belediye Türkoğlu ilçesini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle Kocasinan Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çalışmalarını inceledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile bir araya gelen Çolakbayrakdar, buraya mobil fırın kuracaklarını kaydetti.

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