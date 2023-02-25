MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'de yatay mimari vurgusu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ortalama 8,2 olan kat yüksekliği ile Türkiye'de birinci sırada olan Kayseri'de yatay mimariye geçilmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi hizmet binasında, 6 Şubat'taki depremlerin Kayseri’ye etkileri konusunda meslek odalarının düzenlediği toplantıya katıldı.

Burada konuşan Özdemir, böylesi bir felakete karşı çok kısa sürede yaraların sarılması için devlet ve hükümetin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Depremden etkilenen 40 binin üzerinde vatandaşın Kayseri'de geçici ikamet ettiğini anlatan Özdemir, bu yaraları en kısa sürede saracaklarını ve bölgeyi yeniden ayağa kaldırma konusunda üzerlerine düşen sorumluluk neyse hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği ve hükümetin deprem öncesi uygulamaya koyduğu tedbirlerin başında gelen hususlardan yatay yapılaşmanın artık önünün açılması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ne yazık ki Kayseri olarak iyi bir durumda değiliz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda Kayseri, kat yüksekliği itibariyle şu anda Türkiye'de birinci sırada. Kayseri'deki kat yüksekliği ortalama 8,2. Türkiye'deki ortalama diğer şehirlerin kat yüksekliğiyse 5. Burada bizim artık yatay mimarinin önünü açacak, yatay mimariyi özendirecek ve yatay mimariye geçecek, yüksek kattan vazgeçerek daha sağlıklı koşullarda Kayserili hemşehrilerimizin yaşayacağı alanların tespit edilmesi önem arz ediyor. Sahabiye Mahallesi ile beraber başlayan kentsel dönüşümle alakalı projemiz var ama diğer bazı muhitlerde de bu kentsel dönüşüm projelerinin yine yapılan hasar tespit değerlendirmeleri ve Kayseri'deki diğer fay hatlarının durumuna göre tespit edilerek üzerine gidilmesi önem arz ediyor."

Kayseri'de faaliyet gösteren ve beton satan bazı firmaların, inşaatlara uygunsuz standart ve kalitede beton sattığı iddiasına da değinen Özdemir, ucu nereye dayanırsa dayansın soruşturma yapılıp sonucunun şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

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