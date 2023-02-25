Sarıoğlan'da depremzeder için etkinlik düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde depremzede çocuklar ve aileri için etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Fatih Güner, depremden etkilenen bölgelerden gelip ilçede misafir edilen çocuklar ve aileleri için düzenlenen etkinliğe katıldı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, masa tenisi, dart ve langırt yarışmaları yapıldı, film izlendi.

Rehber öğretmenler eşliğinde düzenlenen programda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

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