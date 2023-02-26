Kayseri'de depremlerde hasar gören binanın yıkımı sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve mühürlenen Kayseri'deki 12 katlı binanın yıkımına 6. günde de devam ediliyor.

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta altında optik, eczane ve çiçekçi gibi dükkanların bulunduğu bina, iş makinesiyle yıkılıyor.

Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı, bazı vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti.

Bina sakinleri, 11 Şubat'ta eşyalarını boşaltmıştı. Çevredeki diğer binalar tedbiren tahliye edilmiş, yanındaki özel hastane de boşaltılarak hastalar başka hastanelere sevk edilmişti.

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