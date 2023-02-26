Başkan Yalçın, Talas ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlar toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıya, Yalçın'ın yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Talas Belediyesinin afet bölgelerindeki çalışmalardan bahseden Yalçın, ilçenin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesiyle kardeş şehir olduğunu, içme suyu ve mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçların karşılama konusunda görev üstlendiklerini ve bu kapsamda depremin ardından bölgeye 3 seyyar mutfak gönderdiklerini belirtti.

Yapımı tamamlanan Kızılay binasına da değinen Yalçın, "Deprem gecesi 1200 kişi girdi çıktı oraya. Orası afetzedeler için barınma ve başvuru merkezi oldu. Yapımında emeği geçen hayırseverimize ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan muhtarlar da mahallelerine gelen depremzedeler hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.