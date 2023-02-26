Başkan Yalçın, Kahramanmaraş OSB'yi ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, depremden etkilenen Kahramanmaraş OSB'yi ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Kahramanmaraş OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Nohutlu ve Kahramanmaraş OSB Bölge Müdürü Bölge Hasan Köse ile görüşerek yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş OSB'nin yanında olduklarını belirten Yalçın, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve üst kuruluşumuz Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan eşleştirme ile Kahramanmaraş OSB ile 'Kardeş OSB' olduk. Kahramanmaraş OSB'deki sanayicilerimizin acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yapılabilecekleri öğrenebilmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Kahramanmaraş OSB yönetimi ile çalışarak depremin yaralarını sarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Elbistan'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de ziyaret etti.

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