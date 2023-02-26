Kayseri ve Sivas'tan depremzedelere destekler sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Sivas'tan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20 duş kapasiteli 10 konteyner evi Göksun'a, 2 kazıcı yükleyici kepçeyi de konteyner çarşı yapımında kullanılmak üzere Elbistan'a gönderdi.

Abdullah Gül Üniversitesi Vakfına ait 500 kişilik Haydar Aliyev Yurt binası ise Kredi Yurtlar Kurumu tarafından kiralanarak, depremzedelerin barınması için uygun hale getirildi.

Melikgazi Belediyesi de Elbistan'a "Melikgazi konteyner çarşı"sı kuracak.

İşyeri yıkılan esnaf için hizmet verecek geçici çarşıda, kuaför, berber, cep telefonu tamir bakımı, manav, bakkal ve terzi dükkanları yer alacak.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ Kayseri'ye gelen depremzede çocukların eğitimleri için YKS ve LGS hazırlık kursları ile 4. sınıftan 12. sınıfa kadar ara sınıf ders takviyeleri kursu düzenliyor.

Kocasinan Belediyesi de sosyal marketin kapılarını depremzedelere açarak, kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Sivaslı berberler depremzedeleri tıraş etti

Sivas Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliğine (SESOB) bağlı Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları üyeleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara berberlik ve kuaförlük hizmeti sundu.

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine giden 50 erkek ve kadın kuaförü, 4 ayrı noktada depremzedeleri tıraş etti, saç bakımını yaptı.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, depremzedelere oyuncak, çikolata, giysi ve gıdadan oluşan yardım malzemeleri dağıttı.

Demirgil, esnaf teşkilatının büyük bir aile olduğunu, depremzedeler için tüm imkanların seferber edildiğini ve bu tür hizmetler ile yardımların devam edeceğini belirtti.



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