Başkan Çolakbayrakdar, hasar gören yapıların yıkım çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremler sorasında ağır hasar gören bir okul ile caminin minaresindeki yıkım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'ndeki Avukat Ahmet Ulucan İlk ve Ortaokulunun bir bloğu ile Fevzioğlu Mahallesi'ndeki Nurdoğan Cami'nin minaresindeki yıkım çalışmalarını kontrol eden Çolakbayrakdar'a Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da eşlik etti.

Avukat Ahmet Ulucan Okulundaki çalışmalar hakkında bilgi alan Çolakbayradar, okulun hasar alan bir bloğunun çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü şekilde yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Okulun hasar almayan diğer bloklarında ise yarından itibaren eğitim ve öğretime devam edileceğini aktaran Çolakbayrakdar, "Şükür, deprem anında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yıkım çalışmaları tamamlanan kısmın çevresini düzenliyoruz. Öğrencilerimiz için okulu hazır hale getiriyoruz. 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren eğitim ve öğretime diğer bloklarda devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Depremde etkilenen yapılar noktasında yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten Çolakbayradar, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deprem sonrasında yapılan incelemede ağır hasarlı raporu verilen Fevzioğlu Mahallesi'ndeki Nurdoğan Cami'nin minaresinin çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Geçtiğimiz hafta depremde hasar alan iki camimizin minaresi yıkılmıştı. Bugün ise buradaki caminin minaresinde çalışmalar devam ediyor. 27 Şubat Pazartesi yıkım çalışmaları tamamlanmış olacak."



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