Kayseri'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak'ta L.A. ile T.A. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada T.A. kocasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan L.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocasını bıçakla yaralayan T.A. gözaltına alındı.

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