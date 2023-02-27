Kayseri'den deprem bölgelerine 300 milyon liradan fazla yardım yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'den 300 milyon liranın üzerinde yardımın deprem bölgelerine gönderildiğini bildirdi.



KAYSO'nun şubat ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla odanın meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Büyüksimitci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden depremzedelere Allah'tan rahmet diledi.

Büyüksimitci, deprem bölgesine en yakın iller arasında yer alan Kayseri'den çok kısa zamanda birçok kurum ve kuruluşun desteği ile yardımların gönderildiğini söyledi.

Bu kapsamda Kayseri OSB'nin fuar alanının lojistik merkez yapıldığını anlatan Büyüksimitci, "Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi olarak bugüne kadar 280 personel ve 410 gönüllü çalışanla sanayicilerimizin direkt gönderdiğiyle beraber 300 milyon liranın üzerinde 600 tırdan fazla yardım maddesini Kayseri Valiliğimiz ve AFAD ile koordine olarak deprem bölgesine gönderdik. Toplam 60 kategoride 400'den fazla ürün çeşidi bulunan yardımlarımızı bölgedeki 7 ile ulaştırmış olduk. Halen de ihtiyaca binaen yardım tırlarımızı bölgeye göndermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Büyüksimitci, depremden etkilenen 11 ilin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu illerin Türkiye gayrisafi yurt içi hasılasındaki payının yüzde 10,1 olduğunu vurguladı.

- Geçen yıl ihracatın yüzde 8'i deprem bölgesinden yapıldı

"Yani Türkiye'nin onda biri 11 ilimizde." diyen Büyüksimitci, geçen yıl ihracatın yüzde 8'inden fazlasının bu bölgeden yapıldığını ifade etti.

Depremden etkilenen illerin çok geniş bir alanı ilgilendirdiğini anlatan Büyüksimitci, "Orada depreme dayanıklı, kalıcı konutlarını yapmak için devletle birlikte el ele, kol kola bunun desteğini vermeliyiz. Bizler de Kayseri Sanayi Odası olarak elimizden gelenin çok çok fazlasını yapacağız. Özellikle bu yıl harcama kalemlerimizden bir çoğunu gerekirse bütçemiz de iptal edeceğiz. Hep birlikte bu yaraları sarmak zorundayız."​​​​​​​ dedi.

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