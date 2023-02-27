Talas Belediyesi parklara "acil durum konteynerleri" kuruyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas Belediyesi, ilçede doğal afetlerde kullanılmak üzere Acil Durum Konteyneri Projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk olarak Mevlana Mahallesi meydanına yerleştirilen konteynerde, acil durumlarda kullanılacak yaşam malzemeleri, arama kurtarma ekipmanları ve gıda maddeleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalle nüfusunun 80 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Yaşanılan deprem felaketinden sonra en önemli faktörün acil durum konteyneri olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz bunu geçen yıl hazırlamıştık ama park ve meydan çalışmamızın tamamlanmasını bekliyorduk. Şimdi yerine monte ettik. Bundan böyle her parkımızda bir acil durum konteyneri olacak. Herhangi bir artçı sarsıntı veya depremde insanlar bir battaniye bile alamadan dışarı çıktıklarında bu konteynerdeki görevlimiz gereken malzemeleri vatandaşlarımıza verecek. Arama kurtarma ekiplerinin de malzemeleri bu konteynerde olacak ve sonuçta ilk müdahale yapılmış olacak. Jeneratörle birlikte televizyon çalışmaya başlayacak ve dünyaya ile iletişim devam edecek Çay ve çorba gibi içecekler vatandaşlara hazırlanarak dağıtılacak."

Talas Belediyesi tarafından yaygınlaştırılarak ilçede nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki boş alanlara ve parklara yerleştirilecek olan konteynerlerde, battaniye, yangın söndürme tüpü, düdük, pil, su, meyve suyu, şeker, kek, çay kazanı, karton bardak, çocuk maması ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra telsiz, demir kesme makası, balyoz, murç, ikaz yeleği, mini kürek, katlanır sandalye gibi arama kurtarma ekipmanları da bulunuyor.

Duş ve tuvaletin de yer aldığı konteynerin elektriği ise çatısına konulan güneş panelinden sağlanıyor.

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