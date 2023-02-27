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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de sınıf arkadaşının bıçakladığı lise öğrencisi yaralandı

AA

Kayseri'de sınıf arkadaşının bıçakladığı lise öğrencisi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sınıf arkadaşının bıçakla yaraladığı lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi T.E, henüz belirlenemeyen nedenle sınıf arkadaşı T.A'yı bıçakla kolundan yaraladı.

İhbar üzerine okula sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan T.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

T.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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