Kayseri'de sınıf arkadaşının bıçakladığı lise öğrencisi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sınıf arkadaşının bıçakla yaraladığı lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi T.E, henüz belirlenemeyen nedenle sınıf arkadaşı T.A'yı bıçakla kolundan yaraladı.

İhbar üzerine okula sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan T.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

T.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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