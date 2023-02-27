KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, TÜİK verilerine göre, Kayseri ihracatının bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 5,25 artarak, 280 milyon 601 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İhracatta aralık ayına göre yüzde 17,70'lik düşüş yaşandığını belirten Büyüksimitci, "Yıllık ihracatımız ise yüzde 8,02 artarak 3 milyar 932 milyon 572 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörlere baktığımızda mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra ABD ve İtalya geliyor. İhracat pazarlarımızın ilk üç sırada Avrupa ülkeleri ve ABD’nin olması Kayseri sanayisinin ne kadar kaliteli ürünler ürettiğini bir göstergesidir." ifadelerini kulandı.

Kayıpları telefi etmek için yeni pazarların önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İhracatımızı geçen yıla göre yüzde 8 artırmayı başardık ancak özellikle bizim en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesinde yaşanan durgunluktan kaynaklı geçen aya göre ihracatımızda bir miktar düşüş söz konusu. İnşallah bu yılın sonlarına doğru Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla birlikte, ürün ve pazar çeşitliliğimizi de artırarak, ihracatımızda ki kayıpları telefi etmeye çalışacağız. Her şeye rağmen üretime, istihdama ve ihracata devam eden üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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