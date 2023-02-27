KTO Başkanı Gülsoy ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.



Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK verilerine göre, ocak ayında Kayseri'nin ihracatının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,25 artışla 280 milyon 601 bin dolar olduğunu bildirerek, "2023 yılı ocak döneminde önde gelen ihracat pazarımız, Almanya, Irak, İtalya, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Fransa, Romanya, Polonya, Suudi Arabistan oldu." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin her geçen yıl başarı performansının üzerine yeni rekorlar ekleyerek devam ettiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bu performansın sürdürebilir olması için üretim maliyetlerimizi azaltmak, bu doğrultuda enflasyona dayalı olarak yüksek seyreden üretici fiyat endeksini düşürmek zorundayız. Geçtiğimiz yıl pek çok sorunu üstlenmek zorunda kaldık. Dünyada yaşanan sıkıntıların yansıması ülkemizde de etkilerini gösterdi. Fakat bütün bu zorluklara rağmen Kayseri olarak dış ticaret fazlası verdik. İhracatımızı 2022 yılında yüzde 8,5 artışla 3 milyar 918 milyon dolara çıkarttık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız."

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