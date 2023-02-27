Erciyes'in zirvesine depremde hayatını kaybedenlerin anısına tırmanış yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dağcılar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanacak.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl 13'üncüsünü düzenleyecekleri Geleneksel Erciyes Zirve Kış Tırmanışı'nı depremde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştireceklerini söyledi.

Daha önce 11-12 Şubat'ta planladıkları tırmanışı depremin ardından ertelediklerini belirten Yılmaz, "Ülke olarak çok büyük acı yaşadık. Daha önce şubat ayı için açıkladığımız takvimi iptal ettik. Zaten çok sayıda dağcı arkadaşımız deprem bölgesine arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü gitti. Biz arkadaşlarla karar aldık ve 11-12 Mart'ta depremde hayatını kaybedenler için tırmanış yapacağız." dedi.

Erciyes Çobanini bölgesinde 11 Mart Cumartesi tırmanış öncesi kamp kuracaklarını anlatan Yılmaz, 12 Mart saat 04.00'de tırmanışa başlayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, yaklaşık 100 dağcının tırmanışa katılmasını beklediklerini ifade etti.

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